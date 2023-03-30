بسكري :”المنتخب الأولمبي انهزم أمام غانا لهذا السبب”

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطني مصطفى بسكري عن الأسباب الحقيقة وراء خسارة المنتخب الأولمبي أمام غانا. والإقصاء من المنافسة الإفريقية.

وقال مصطفى بسكري في تصريح لـ “النهار” “الانهزام أمام منتخب يملك تقاليد ومعروف في كرة القدم، الخسارة أمام غانا بسبب غياب الحظ في مباراة الذهاب. بعد تضييع عدد من الفرص”.

كما أضاف مصطفى بسكري “نملك لاعبين يملكون مستوى وفي المستقبل القريب سيكونون ممثلين الجزائر، و لما لا في المنتخب الأول”.

وختم بسكري عن إيقاف المباريات للفئات السنية في شهر رمضان “كمدير تقني وضعنا لائحة للرئيس ، والآمين العام لكي نوقف البطولة لأنه لم تبقى مباريات كثيرة، أجلنا المباريات في شهر رمضان”.

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