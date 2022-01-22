بسكري: بلماضي مهمته التدريب وهذا هو المسؤول عن فوضى مطار دوالا

إنتقد المدرب مصطفى بسكري الفوضى التي سادت في مطار دولال خلال رحلة العودة بالنسبة للاعبي الخضر بعد الإقصاء. وكان 19 لاعبا قد غادر مباشرة الكاميرون باتجاه انديتهم، بعد لحظات فقط من نهاية مباراة كوت ديفوار وسط الفوضى التي صنعتها الجماهير.

كما قال بسكري في تصريح له لـ “النهار أون لاين” “بلماضي ليس مناجير وانما مدرب، ابدى رايه في تصريحه وهنا الامر عادي، رئيس الوفد هو المسؤول عن النظام، وجب عليه وضع أشخاص ومستشارين للتكفّل بهذا الأمر. لا يجب عبادة الأشخاص. الكل يتحمّل مسؤوليته”.

و أضاف بسكري ” رئيس الوفد هو من يتكفلّ بأمر مغادرة اللاعبين وفق أمور تنظيمية”. و”خروج اللاعبين من الرواق المخصّص لهم، بعد ان يقوم بـ “بريفينغ” مع اللاعبين والمدرب”.

و عن مستقبل المنتخب “بلماضي قام بعمل كبير، أظن أنه سيعتمد على نفس التشكيلة، المشكل نفسي فقط”.

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و غادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار. بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40. و أضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة لصالح المنتخب في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط. بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1). و تعادل واحد أمام سيراليون (0-0).

و انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية. بالتعادل السلبي في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

و المواجهة لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E.