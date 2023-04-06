بسكري:” زفيزف وموتسيبيه فضلهما كبير في تنقل الشبّان إلى جنوب إفريقيا”

أكّد المدير الفني الوطني مصطفى بسكري جاهزية لاعبين مدرسة برج منايل ببومرداس للمشاركة في الألعاب الإفريقية.

وعن سبب تأخر اللاعبين في الالتحاق بجنوب إفريقيا، قال بسكري في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” “لم يوجد اي مشكل، بعض الأشخاص تكلموا من اجل التكلم فقط، إجراءات أخّرت الأمور، أؤكد أن المشكل مفبرك، والقنصلية كانت تقوم بإجراءاتها، وبعدها قمنا بكل الأمور اللازمة، اليوم كل شيء جاهز”.

وأضاف المدير الفني “قمنا بكل شيء في 4 أيام، بفضل رئيس الفاف، الذي قام بدوره من أجل المشاركة اللاعبين في الدورة المدرسية، إلى جانب رئيس الكاف موتسيبيه”

وختم بسكري “المشاركة اللاعبين هو برنامجه كذلك، و انا بدوري سأقوم بدوري من أجل تمثيل الكرة المدرسية الجزائرية بشكل جيّد”.

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