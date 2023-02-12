بسكري: “زفيزف يملك كل المواصفات للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للكاف”

ابدى المدير الفني الوطني مصطفى بسكري ثقته الكبيرة في افتكاك رئيس الفاف جهيد زفيزف منصبا في الإتحاد الإفريقي.

وقال مصطفى بسكري لـ “النهار” اليوم الأحد “ثقتي كبيرة في الرئيس زفيزف ليكون ضمن المنظومة في المكتب الفيدرالي في الكاف، يملك التجربة و ليس وليد اليوم”.

وأضاف بسكري ” لما يكون هناك سيفتح الأبواب لعدة أعضاء مثل بقية البلدان،”

كما ختم المدير الفني الوطني “في الجزائر كل الشروط موجودة لتنظيم تظاهرة كبيرة و جاهزون لاحتضان كان 2025، و قادرني على اكبر من ذلك”.

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