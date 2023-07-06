بسكري: “لاعبو المنتخب الوطني أظهروا روحا قتالية كبيرة أمام السودان”

أثنى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، على مردود لاعبي المنتخب الوطني في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب السودان، ضمن الألعاب العربية.

وصرح بسكري، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون دخلوا بروح قتالية كبيرة، ولم يبخلوا على الشعب الجزائري”.

كما أضاف: “الطاقم الفني فكر في تحفيز اللاعبين من خلال تذكيرهم بأن اليوم هو عيد استقلال الجزائر”.

وتابع مصطفى بسكري: “رغم أننا كنا متأخرين في النتيجة، تمكنا من التعديل، قبل تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، والنتجية جد ايجابية ومنطقية”.