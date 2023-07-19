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الرياضة

بسكري: “متأسف لاستقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف”

بقلم كريم تيغرمت
بسكري: “متأسف لاستقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف”
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أبدى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، أسفه لاستقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف.

وصرح بسكري، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”نحن متأسفون لاستقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف”.

كما أضاف: “رغم استقالة زفيزف، إلا أنه هناك رجال قائمون على كرة الوطنية، ويملكون ضمير يسهر على مصلحة الكرة الوطينة”

وتابع مصطفى بسكري: “هناك قوانين تضمن تسيير والتي سيتم اتباعها لتسيير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جديد للفاف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cOZNO
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