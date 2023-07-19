بسكري: “متأسف لاستقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف”

أبدى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، أسفه لاستقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف.

وصرح بسكري، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”نحن متأسفون لاستقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف”.

كما أضاف: “رغم استقالة زفيزف، إلا أنه هناك رجال قائمون على كرة الوطنية، ويملكون ضمير يسهر على مصلحة الكرة الوطينة”

وتابع مصطفى بسكري: “هناك قوانين تضمن تسيير والتي سيتم اتباعها لتسيير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جديد للفاف”.