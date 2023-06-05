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الرياضة

بسكري: “نتجه لإنشاء أكاديميات جديدة لكرة القدم”

بقلم كريم تيغرمت
بسكري: “نتجه لإنشاء أكاديميات جديدة لكرة القدم”
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كشف المدير الفني الوطني. مصطفى بسكري. سعيه رفقة الفاف. لاطلاق أكاديميات جديدة لكرة القدم عبر الوطن.

وصرح بسكري، لتلفزيون “النهار”: “تفقدنا بعض المراكز من أجل انشاء أكاديميات، وتم المصادقة عليهم من طرف المكتب الفيدرالي”.

كما أضاف: “تبقى حاليا التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لمنحنا الدعم اللازم خاصو وأنها عازمة على تطوير الرياضة عامة وكرة القدم خاصة”.

وتابع المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري: “سيتم الانطلاق في أربعة أكاديميات على الأقل، مع اعادة بعث كرة القدم المدرسية في كل من درارية، بليدة، وداخل الوطن”.

رابط دائم : https://nhar.tv/QmP1q
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