بسكري: “نتجه لإنشاء أكاديميات جديدة لكرة القدم”

كشف المدير الفني الوطني. مصطفى بسكري. سعيه رفقة الفاف. لاطلاق أكاديميات جديدة لكرة القدم عبر الوطن.

وصرح بسكري، لتلفزيون “النهار”: “تفقدنا بعض المراكز من أجل انشاء أكاديميات، وتم المصادقة عليهم من طرف المكتب الفيدرالي”.

كما أضاف: “تبقى حاليا التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لمنحنا الدعم اللازم خاصو وأنها عازمة على تطوير الرياضة عامة وكرة القدم خاصة”.

وتابع المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري: “سيتم الانطلاق في أربعة أكاديميات على الأقل، مع اعادة بعث كرة القدم المدرسية في كل من درارية، بليدة، وداخل الوطن”.