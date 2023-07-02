بسكري: “نحن شركاء الأندية الوطنية ولسنا منافسين لهم”
بقلم كريم تيغرمت
علق المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، عن الجدل الذي حدث مؤخرا، بخصوص مشاركة لاعبي بعض الأندية الوطنية رفقة المنتخب الوطني في الألعاب العربية.
وصرح بسكري، لتنلفزيون “النهار”: “بعض المسيريين تحدثو عن عدم تسريح لاعبيهم للمشاركة رفقة المنتخب في الألعاب العربية”.
كما أوضح: “نحن نستعمل لغة الحوار لايجاد الحلول، ونعتبر أنفسنا شركاء للأندية الوطنية، ولسنا منافسين لهم، هدفنا مصلحة المنتخب الوطني، وأنديتنا”.
وختم المدير الفني الوطني مصطفى بسكري: “المنتخب الوطني لن يتأثر بغياب بعض الأسماء، وسنمنح الفرصة للاعبينا الشبان من أجل البروز، والتواجد في الطليعة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/c96ne