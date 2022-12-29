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الرياضة

بسكري يحضر اجتماعا رفقة المديرين الفنيين لـ UNAF في تونس

بقلم عزيز طالبي
بسكري يحضر اجتماعا رفقة المديرين الفنيين لـ UNAF في تونس
بسكري
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تواجد المدير الفني الوطني الجزائري مصطفى بسكري في اجتماع المديرين الفنيين الوطنيين لاتحادات الأعضاء في اتحاد شمال إفريقيا بتونس.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس. أن الاجتماع الذي حضر فيه بسكري ترأسه رئيس UNAF  عبد الحكيم شلماني، والمدير التنفيذي محمود حمامي.

كما أصر الرئيس شلماني أن حضور بسكري و البقية يلعب دورا كبيرا في تطوير التقويم لمختلف المواعيد الإقليمية والقارية.

كما قالت أن تم دعوة المديريين للكشف عن برنامج المسابقة يوم 2023 الذي تم تقديمه للموافقة وعليه من قبل UNAF  التنفيذي.

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