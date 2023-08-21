بسكري يشارك في ملتقى لـ”الفيفا” ببانكوك التايلاندية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، سيشارك في ملتقى خاص بالمديرين الفنيين، ببانكوك التايلاندية، من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأبرزت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن الملتقى انطلق اليوم الاثنين الـ 21 أوت، وسيستمر إلى غاية الـ 25 من الشهر ذاته، وستكون الدورة مخصصة للمديرين الفنيين ومع الأمناء العامين للاتحادات الكروية.

كما أشارت الهيئة الكروية الأعلى في البلاد، إلى أن الأمين العام للاتحادية، منير دبيشي، سيلتحق ببسكري في بانكوك، يوم الـ 24 أوت الجاري، على اعتباره هو الآخر، معنيا بملتقى “الفيفا” في علاقته مع المديرية الفنية.