بسكري يشرع في عمله رفقة زهير جلول على رأس المديرية الفنية

شرع المدير الفني الجديد مصطفى بسكري عمله بشكل رسمي على هامش أعمال اجتماع المكتب الفيدرالي بالمركز التقني بسيدي موسى.

ورافق مصطفى بسكري في مهمته زهير جلول نائب المدير الفني.

وقالت الاتحادية الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، أن بسكري يملك خبرة و تجربة كبيرة مع المنتخب الوطني التي سيعمل على تقديمها للمسؤولين و الفئات الشبانية لـ “الخضر”.

كما نشرت الفاف صورة لمصطفى بسكري و رفيقه جلول في المركز التقني أين تابع الثنائي إحدى الحصص التدريبية للفئات السنية.

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