بسكري يكرّم الوفد التنزاني بالجزائر

كرم المدير الفني الوطني مصطفى بسكري الوفد التنزاني الذي حضر إلى الجزائر لمتابعة مباراة المنتخب النسوي الوطني أمام نظيره التنزاني.

وقام مصطفى بسكري بتكريم المسؤولين عن الكرة التنزانية الذين تقدّمهم سفير تنزانيا بالجزائر جاكون جدعون كينغو ورئيسة لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد التنزاني لكرة القدم هاوا مانيغا.

وعرفت التكريمات حسب بيان الفاف تواجد نائب المدير الفني الوطني زهير جلول ونسيبة لغواتي عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة كرة القدم النسوية.

وجرت التكريمات بعد مباراة المنتخب النسوي أمام التنزاني الذي فاز به بثلاثية مقابل صفر التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption