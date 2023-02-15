بسكري يكشف مضامين مشروعه على رأس المديرية الفنية للفاف
بقلم فيصل زيان بوزيان
إستعرض المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، أمس الثلاثاء، برنامج عمله على رأس المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية.
وأوضح الموقع الرسمي للفاف، عبر موقعه الرسمي، أن برنامج المدير الفني الوطني، سيتضمن عدة جوانب، خاصة التالية:
- تحديد الإستنتاجات والنظرات الإستشرافية
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- التكوين المتقدم في الفترة الممتدة من 2022 لغاية 2026.
- تحديد مناهج المشاريع الرياضية
- التعامل مع شركاء المشاريع: الجامعة ، المعامل البحثية ، الشركات الناشئة المتخصصة ، شركة تكنولوجيا المعلومات ، إلخ).
- تحديد أهداف مشروع المديرية الفنية الوطنية على المدى القصير (2022-2023) ، والمدى المتوسط (2023-2024) والمدى الطويل (2024-2026).
- إعادة تنظيم المديرية الفنية الوطنية
- تحديد مهام إدارات المديرية الفنية الوطنية
- العمل على تنشيط مختلف فئات المنتخبات الوطنية
- رقمنة المديرية الفنية الوطنية بإنشاء رخصة البيومترية، عن طريق DATA ROM
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