بسكري يكشف مضامين مشروعه على رأس المديرية الفنية للفاف

إستعرض المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، أمس الثلاثاء، برنامج عمله على رأس المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية.

وأوضح الموقع الرسمي للفاف، عبر موقعه الرسمي، أن برنامج المدير الفني الوطني، سيتضمن عدة جوانب، خاصة التالية: