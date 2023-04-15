بسكري يلتقي بالمدراء الفنيين الجهويين في اجتماع تقيمي

ترأس المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، يومي الأربعاء، والخميس، اجتماع تقييمي، بحضور المدراء الفنيين الجهويين، بالفندق الاولمبي بالعاصمة.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن حضور منسق الميرية الفنية الوطنية عامر شفيق هذا الاجتماع، إلى جانب رشيد آيت محمد، رئيس قسم التدريب.

كما نشر ذات المصدر أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال أشغال هذا الاجتماع، والتي تمحورت جلها حول سبل تطوير كرة القدم.

وتقرر خلال هذا الاجتماع استئناف التكوين الفيدرالي عقب نهاية “كان” أقل من 17 عاما المقررة بالجزائر، وتنظيم بطولة كرة قدم في الجنوب الكبير في الفاتح جوان المقبل، وغيرها من القرارات.