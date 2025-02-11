بسمة بوسيل تتعرض للهجوم بعد تصريحاتها الصادمة عن تامر حسني

تعرضت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، لهجوم كبير خلال الأيام الأخيرة، بسبب تصريحاتها الصادمة وغير المتوقعة عن طليقها النجم المصري تامر حسني.

وتصدرت الفنانة المغربية حديث منصات التواصل الاجتماعي، بحديثها عن علاقتها بالنجم المصري، خلال حلولها ضيفة على برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس.

وتحدثت بوسيل، عن معاناتها من الاكتئاب وتفكيرها بالانتحار خلال فترة زواجها من تامر حسني، في تصريحات أحدثت ضجة كبيرة.

وقالت بسمة بوسيل، أنها عاشت حالة من الوحدة والحزن لفترة طويلة، وأن الحب أبهرها وأعماها. مما جعلها تتخلى عن كل شيء جميل فيها، واعتبرت أن هذا كان خطأً كبيراً.

كما كشفت بوسيل، أنها توقفت عن الغناء بناء على اتفاق بينها وبين تامر حسني.

هذه التصريحات أثارت جدلا كبيرا، حيث انقسمت الآراء بين داعمٍ لها ومنتقدٍ لطريقتها في الحديث عن تجربتها.

ورأى البعض أن تامر لم يُقصّر في دعمها، بينما اعتبر آخرون أنه حاول تهميشها وإبعادها عن الفن.

جليلة، سارة نخلة، وغيرهم من المشاهير انتقدوا تصريحات بسمة بوسيل، بعضهم عبر عن رأيه بهدوء وآخرين وجهوا لها كلمات حادة.

وكتبت جليلة المغربية، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “هاي الحياة اللي أنتي كنتي راح تنتحرين عشانها وبسببها. أنا كنت أتمنى أعيشها مع الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي من 13 سنة. مهما كانت الظروف أو المشاكل أو الوجع الواحد ما ينسى عشرة العمر والأيام الحلوة ويكون ناكر للجميل”.

بينما كتبت المذيعة المصرية مي حلمي، في منشور عبر حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل: “لا أفهم الستات اللي تبقي لسه عايشة، في خير طليقها وحسه وإسمه، وكله وتقولك حياتي مرار.. الناس كفت ووفت في حقك بصراحة”.

أما الفنانة سارة نخلة، فعبرت عن عدم تعاطفها مع بسمة بوسيل بعد تصريحاتها الأخيرة عن تامر حسني.

وكتبت عبر حسابها الشخصي رسالة حادة جاء فيها: “الحقيقة أنا غير متعاطفة أبدا أبدا وغير مقتنعة أنك ضحية. مقتنعة أنك بلا كرامة وبس.. عندما تقررين تقعدي في البيت، وتعتزل الفن إلى أصلا مكنش فن ولا تاريخ. ولا اي حاجة وإنتي موافقة أصلا وطائرة من الفرح. وتجيبي أول ولد وثاني ولد وبعدين ولد وكل دا إنتي ضحية!!!”.

ومن جهتها، ردت بسمة بوسيل عن هذه الهجومات، وكتبت أن أغنيتها الجديدة “لأ ثواني”، التي أطلقتها عبر يوتيوب، تعكس قصتها الحقيقية. مؤكدةً أن كلماتها تعبر عن مشاعرها خلال زواجها.

كما ردت على الانتقادات عبر منشور ناري قالت فيه: “عجيب كيف يطلب من المرأة الصمت لحماية صورة الرجل. بينما لا يطلب منه التصرف بلائقية كي لا يكسر قلبها”.

وأضافت: “حين تتكلم المرأة بعد صمت طويل يقال لماذا الآن؟ وحين تصمت يقال لماذا لم تتكلم؟. ليست كل إمرأة تتحدث نادمة، وليست كل امرأة تصمت راضية”.

وكانت بسمة بوسيل أحدثت ضجة بتصريحاتها عن علاقتها بتامر حسني، ومن بين هذه التصريحات قولها بأنها عاشت حالة من الوحدة والحزن لفترة طويلة، وأن الحب أبهرها وأعماها. مما جعلها تتخلى عن كل شيء جميل فيها، واعتبرت أن هذا كان خطأ كبيرا. وأنها توقفت عن الغناء بناء على اتفاق بينها وبين تامر حسني.