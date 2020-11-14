بسمة بوسيل تُعلن انفصالها عن النجم المصري تامر حسني

أعلنت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، انفصالها عن زوجها النجم المصري تامر حسني، وبدء تحضير أوراق الطلاق.

كما قامت بوسيل بإلغاء متابعة حساب تامر حسني على إنستغرام، ورد تامر بإلغاء متابعة الحساب الشخصي لزوجته.

وكتبت بسمة بوسيل على صفحتها بانستغرام: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

مضيفة: “كمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق”.

واختتمت بوسيل: “لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لتامر مع حسناوات من المعجبات، ومقطع فيديو من حفل خاص له.