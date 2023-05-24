بسمة بوسيل تُفجر مفاجأة صادمة وتكشف المُتسببة بطلاقها!

فجرت المغنية المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت المتسببة في طلاقها من النجم المصري تامر حسنبي.

وهاجمت بسمة بوسيل، المسؤولة عن صفحات طليقها الفنان تامر حسني عبر وسائل التواصل الاجتماعي هالة عمر.

ويأتي هجوم بوسيل على هالة عمر بالتزامن مع حفل زفاف الأخيرة الذي أحياه تامر حسني، وعاش فيه دور الأب معها.

وقامت بسمة بوسيل بنشر الفيديو الخاص بالزفاف، وعلقت عليه قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وأضافت بوسيل: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك”.

وبذلك، أشارت بسمة بوسيل، إلى أن هالة عمر كانت السبب الرئيسي في انفصالها عن تامر حسني، فيما لم يعلق الأخير حتى الآن.

تامر حسني يحيي حفل زفاف هالة عمر

ومن الجهة الثانية، احتفل الفنان المصري بزفاف هالة عمر، وظهر وهو يمسك بيد العروس ليسلمها لعريسها، معبرا عن سعادته وهو يلعب دور الأب.

ونشر الفنان مقطع فيديو عن الزفاف على صفحته بانستغرام وأرفقه بتعليق طويل جاء فيه: “لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابه بيني وبين العروسه الجميلة دي شايف. أنا هحكيلكوا هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها”.

وأضاف الفنان: “لما سافرت اسكندريه في الوقت ده لقيت بنت صغيره اوي بتعيط وبتجري عليا فوقفتلها وفكرتني بنفسها. وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي. فاتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة. وقتها كانت السوشال ميديا لسه بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركه كبيره تمسكلي السوشال ميديا”.

وأشار الفنان المصري إلى أنه أصر على أن تستلم هالة صفحاته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من معارضة المقربين منه كون المهمة كانت تستلزم شخصا يتمتع بالكثير من الخبرة.

وتابع موضحا: “أصريت على استلامها للمهمة وقلت لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها. وأنا واثق ان طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب. فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده مصدقتش طبعًا. ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر”.

وأكد أن هالة اتحولت لابنته الكبرى، وهو من أخذ على عاتقه مهمة تسليمها لعريسها وحرص على الغناء في حفل زفافها.

وختم تامر حسني كلامه بالقول: “معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هاله. رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك. ويكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله”.

https://www.instagram.com/p/CsmWiQArW-Z/