بسمة بوسيل لتامر حسني: فعلا اتهورت.. آسفة

أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، عودتها لزوجها النجم المصري تامر حسني، بعدما أعلنت قبل أيام عن انفصالهما.

وكتبت بوسيل على ستوري حسابها في أنستغرام: “فعلا اتهورت، بس عشان احبك، آسفة”.

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت انفصالها عن زوجها النجم المصري تامر حسني، وبدء تحضير أوراق الطلاق.

كما قامت بوسيل بإلغاء متابعة حساب تامر حسني على إنستغرام، ورد تامر بإلغاء متابعة الحساب الشخصي لزوجته.

وكتبت بسمة بوسيل على صفحتها بانستغرام: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

مضيفة: “كمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق”.

واختتمت بوسيل: “لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.