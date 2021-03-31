بسمة عزوار تشرف على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

أشرفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى دائرتها الوزارية.
وتضم اللجنة إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، وخبراء و أساتذة مختصين تم اختيارهم على أساس كفاءتهم العلمية.
وتهدف اللجنة إلى جمع و اقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
كما تسهر هذه الهيئة على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم نتائجها.
و اغتنمت الوزيرة هذه السانحة لتؤكد أن تشكيل هذه اللجنة من دكاترة وباحثين ومختصين في مجال القانون، يهدف إلى تدعيم الإدارة المركزية بأفكارهم وأبحاثهم.
التعليقات (0)