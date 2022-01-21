بسمة عزوار توجه رسالة للمنتخب الوطني والشامتين في الجزائر

وجهت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الجمعة، رسالة إلى المنتخب الوطني الجزائري، عقب إقصائهم من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا.

وجاء في الرسالة التي نشرتها على صفحتها الرسمية فيسبوك “ارفعوا هاماتكم فرغم الاقصاء إلا أنني فخورة بكم، فأنتم أبطال حقا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال جحد ما قدمتموه من نتائج أسعدت شعبنا ورفعت راية وطننا”.

وأضافت بسمة عزوار في الرسالة “نتائجكم وبطولاتكم لا يمكن المزايدة فيها أو التعليق عليها. ويعجز على تحقيقها الحاقدون والمتآمرون والشامتون، لأنها حقيقة من صنع الكبار وفقط”.

وتابعت وزيرة العلاقات مع البرلمان “ثقتنا فيكم يقين، وأملنا فيكم كبير، ومستقبل الجزائر بكم مزدهر منير. وان-تو-ثري فيفا لالجيري”.