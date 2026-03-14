بسمك 25 سم.. تساقط ثلوج كثيفة على هذه الولايات

توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم السبت، تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر، بداية من ليلة اليوم السبت.

وأفادت النشرية الأولى، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر، بسمك يتعدى 25 سم. على ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، وبرج بوعريريج. وذلك بداية من ليلة اليوم على الساعة العاشرة، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر، بسمك يصل إلى 15 سم. على ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة. وذلك بداية من الساعة الثالثة صباح يوم غد الأحد، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين.