بسنغافورة.. سوناطراك تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي “غازتك”

تشارك سوناطراك في فعاليات المؤتمر الدولي “غازتك” المنعقد هذه السنة في سنغافورة من 5 إلى غاية 8 سبتمبر الجاري.

وذلك بوفد من إطارات يمثلون نشاطات سوناطراك العاملة في ميدان إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي والغاز المسال.

وحسب بيان سوناطراك، فإن مؤتمر “غازتك” الذي يعقد سنويا يعد من أكبر المؤتمرات العالمية التي يناقش فيها أهم القضايا والتكنولوجيات الحديثة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال والهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون، يشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك.

كما أن هذا الموعد الطاقوي يضم مجموعة واسعة من الجلسات الاستراتيجية والتقنية التي تدافع وتعزز دور الغاز والغاز الطبيعي المميع في مزيج الطاقة العالمي حيث يناقش فيه دور الغاز الطبيعي والغاز المسال في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون .

وينعقد المؤتمر في ظل إجماع عالمي على أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل.

و ينعقد في ضل التحديات التي يشهدها المناخ الاقتصادي والجيوسياسي الحالي فيما يخص تحديات التغير المناخي من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى.

وتأتي مشاركة سوناطراك في هذا المؤتمر تأتي لتؤكد مكانتها كممون تقليدي موثوق في السوق العالمية للغاز وفيّ بالتزاماته التعاقدية ، إستراتيجية ترتكز على قدرتها على التكيف مع متطلبات سوق الغاز الدولية بفضل مرونة عروض الغاز و تنوع سلاسل التصدير بين الانابيب ومنشآت التمييع وأسطول ناقلات الغاز المميع.