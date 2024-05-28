بسيدي عبد الله.. وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية لموقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل” 

قام، صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لموقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بسيدي عبد الله.

وحسب بيان الوزارة، فلقد تفقد بلعريبي خلال هذه الزيارة مختلف ورشات الأشغال بالموقع لا سيما أشغال الربط بشبكات الغاز، الكهرباء والماء.

ليترأس بعد ذلك اجتماعا تطرق فيه إلى نسبة إنجاز التجهيزات العمومية بالموقع والموكلة مهمة إنجازها إلى المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

وألح الوزير بلعريبي، على ضرورة تظافر كل الجهود وبذل المزيد من الجهد قبل موعد تسليم هذا الموقع.

وقد أمر مدير المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بضرورة استكمال أشغال محطات رفع المياه المستعملة SR1-2-3-4-5 وكذا استلام محطة تنقية المياه المستعملة STEP.

ليتنقل بعد ذلك إلى القطب 10507 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حيث استمع إلى عرض قدمه المدير العام لوكالة “عدل” وهذا بحضور مؤسسات الإنجاز.

بالنسبة للموقع 1، فنسبة أشغال إنجازه جد متقدمة لا سيما الخرسانة، حيث تبقى أشغال 17 طابق لاستكمال أشغال الخرسانة لـ 2500 سكن خاص بهذا الموقع.

للعلم فإن الموقع 1 مزود بمركزين تجاريين متناظرين بالسبة لمحور الدوران، فيما امر وزير القطاع

باستكمال هذا الموقع في أقرب الآجال بما في ذلك أشغال التهيئة الخارجية.

اما بالنسبة للموقع 2، فلقد تم الانتهاء من 1474 سكن من أصل 2500.

وصرح الوزير بلعريبي ان الخبرة المكتسبة لدى المؤسسات الجزائرية مكنتها من الانتهاء من اشغال الخرسانة في عمارات ذات 15 طابقا في ظرف لا يتعدى الشهر وهو ما يسمح بالانتهاء من هذا الموقع في أقرب الآجال بكل لواحقه.

اما الموقع 3، فهو يحتوي على 2500 مسكن وقد انتهت الأشغال بـ 1700 وحدة سكنية من أصل 2500، أما بخصوص التهيئة الخارجية، فقد أمر السيد الوزير باستكمالها في أقرب الآجال والعمل على عدة ورشات.