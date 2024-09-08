بشأن إصابته ..بن ناصر يتلقى خبرا صادما !

تلقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أخبارا غير سارة، اليوم الأحد، بشأن إصابته التي تلقاها مؤخرا وأجبرته على مغادرة الخضر.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية، على رأسها “سكاي سبورت” الايطالية أن التقديرات الأولية تشير إلى غياب بن ناصر لمدة 3 أشهر كاملة.

وكان بن ناصر قد تلقى الضوء الأخضر من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لمغادرة التربص، اليوم الأحد، بعد التأكد من تفاقم إصابته.

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