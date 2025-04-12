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قناة النهار

بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء

بقلم قناة النهار
بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء
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بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء

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