قناة النهار بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء بقلم قناة النهار نشر في 12 أفريل 2025 - 15:46 شارك غرِّد أرسل 16 0 بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cbAKQ اقرأ أيضا شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك قناة النهار 31 مارس في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح ! قناة النهار 09 أفريل الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر قناة النهار 31 مارس أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب قناة النهار 09 أفريل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال و وزير الإتصال في زيارة معايدة لمجمع النهار قناة النهار 01 أفريل سوق أهراس / تدخل فرق الغطس أثناء عملية البحث على الغريق بسد واد جدرة قناة النهار 05 أفريل صريح جدا / صيام أيام الصابرين عند الجزائريين .. فضل كبير وأجر عظيم قناة النهار 03 أفريل شاهد..الفانتازيا تصنع جو إستثنائي أمام مقر النهار قناة النهار 01 أفريل