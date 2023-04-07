بشاري: “الحكم أخطأ في حق الشبيبة خلال مواجهة شلغوم العيد”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الحكم الدولي الأسبق، محمد بشاري، تعرض فريق شبيبة القبائل، لظلم التحكيمي، في مباراته الأخيرة أمام شلغوم العيد.
وصرح بشاري اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “المباراة كانت سهلة على الورق لصالح الشبيبة، لكن يجب الحذر في تعيينات حكام مباريات نهاية الموسم”.
وأضاف: “أوكيل حكم شاب، المباراة كانت مفخخة، والحكم المساعد الذي رفع التسلل في لقطة الهدف، أخطأ في حق الشبيبة”.
وتابع محمد بشاري: “في حال الاعتماد على حكم شاب، يجب دعمه بمساعدين ذوي خبرة، والعكس، من غير المقبول الاعتماد على ثلاثي تحكيم شاب، في مباريات مهمة والخطأ فيها ممنوع مع نهاية الموسم”.
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