بشاري: “جاهز لتقديم المساعدة اللازمة لتطوير التحكيم الجزائري”

أبدى الحكم الدولي الأسبق محمد بشاري، جاهزيته التامة لتسخير خبرته الطويلة لفائدة الحكام الجزائريين، من أجل تطوير سلك التحكيم.

وصرح بشاري، في هذا الصدد، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لن أرفض أبدا نداء الواجب الوطني”.

كما أضاف: “أنا مستعد لتقديم المساعدة اللازمة في مجال التحكيم للهيئة الفيدرالية الحالية في حال طلب مني ذلك”.

وتابع محمد بشاري: “جاهز لتقديم محاضرات للحكام الجزائريين من أجل تطوير سلك التحكيم في الجزائر”.