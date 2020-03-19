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بشار: أمن تاغيت يقوم بحملة تحسيسية من مخاطر فيروس كورونا

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بشار: أمن تاغيت يقوم بحملة تحسيسية من مخاطر فيروس كورونا
بقلم مهدي بوستة

شاركت مصالح أمن دائرة تاغيت ببشار، في حملة تحسيسية من مخاطر فيروس كورونا  عبر ولاية بشار.

العملية جاءت بالتنسيق مع أطباء عن مؤسسة الصحة الجوارية بتاغيت، اللجنة البلدية للنقاوة والنظافة، الوحدة الثانوية للحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني.

أين تم تحسيس المواطنين بمخاطر الفيروس مع ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات والاحتياطات العامة والخاصة للوقاية منه.

وفق ما تحدده وزارة الصحة والمتعلقة أساسا بالشروط العامة للنظافة الفردية وتفادي التجمعات والاختلاطات. شملت الحملة التحسيسية شملت محطة المسافرين مع تقديم توجيهات لسواق حافلات النقل العمومي والمواطنين.

كما توعية اصحاب المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، سوق الخضر والفواكه ومكتب البريد.

هذا وقد لقيت الحملة صدى إيجابيا لدى المواطنين وسكان المدينة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=792547

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