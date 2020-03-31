بشار: أمن دائرة لحمر تكثف عمليات التطهير والتعقيم للأماكن العمومية

بشار: أمن دائرة لحمر بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء

بادرت مصالح أمن دائرة لحمر، بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم لهذه الأماكن العمومية باستعمال مختلف التجهيزات والمعدات.

العملية تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية لدائرة لحمر ببلديتيها: موغل وبوكايس، ومشاركة مختلف الشركاء والفاعلين في الميدان.

كما شملت المبادرة أيضا بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للمواطنين لدعوتهم لضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الخاصة للحد من إنتششاار وباء كورونا.

في هذا الظرف مع الالتزام بالبيوت وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، لوضع حد لسلسة انتشار هذا الوباء وضمان أحسن وقاية للمواطنين.

مع ضرورة تعزيزهم وتقيدهم بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء

كما جدد ذات المصالح دعوة لتفادي بعض الخلطات الكيميائية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤثر على صحة المستهلك والمستعمِل لها.

وتفادي نشر ومشاركة المعلومات المغلوطة والمجهولة المصدر.