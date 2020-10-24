بشار: إجلاء شخص تعرض لعضـة أفعى

تدخـلت الوحــدة الثـانوية للحمـايـة المدنيــة تبلبالة، ليلة الجمعة الى السبت، من أجــل إجلاء وتقديـم الإسعـافـات الأوليـة لشخص تعـرض لعضـة أفعى.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية بشار، اليوم السبت، جاء هذا بالتنسيق مع مصـالح الصحـة والدرك الوطني.

ووقع الحادث بالطريـق الولائي رقم 50 يبـعد حـوالي 110 كلم عن الوحـدة إتجـاه أدرار.

ودعت الحماية المدنية الى أخذ الحيطة والحذر خـلال التجول في المناطق الصحراوية، خاصة تلك التي تملؤها الثعابين والعقارب.

كما حذرت من الجلوس بين الصخور والنباتات البرية، مشيرة أن العقارب تظهـر في الليل بحثا عن الطعام وتختبأ بالنهار نظـرا لإرتفاع درجة الحرارة.