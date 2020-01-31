بشار: إجهاض محاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ببشار بالتنسيق مع القطاع العسكري ن ع 03

تمكّنت مصالح الشرطة ببشار، بالتنسيق مع قوات الجيش، من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من دواء ليريكا بريقابالين 300 ملغ.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بمحاولة مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لمدينة بشار.

وأسفرت العملية من توقيف مركبة سياحية على مستوى إحدى نقاط المراقبة الأمنية كانت متوجهة نحو مدينة بشار.

وعقب تفتيش المركبة، تم ضبط كمية معتبرة من دواء ليريكا بريقابالين 300 ملغ، قدرت بـ790 قرصا.

وتم حجز خلال ذات العملية، مبلغ 26.000 دج من عائدات الترويج.

وأتناء التحقيق مع الموقوف تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر بمسبوق قضاىيا في العقد الثالث من العمر.

أين تم توقيفه على مستوى مدينة بشار وبحوزته مبلغ مالي قدر بـ 120.000 دج.

وقُدِّمَ المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.