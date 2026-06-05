بشار.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 85 ألف كبسولة “بريغابالين”

أحبطت فرقةالبحث والتدخل (BRI ) بأمن ولاية بشار محاولة نقل وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية مكنت من ضبط أزيد من 85 ألف كبسولة من نوع ” بريغابالين ” ، مع توقيف المشتبه فيه.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تمت العملية عقب ورود معلومات مفادها وجود مخطط لنقل وتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. وهذا نحو الولايات الشمالية للوطن على متن شاحنة من الوزن الثقيل.

وتمكنت فرقة البياري من إعتراض مسار الشاحنة المشبوهة وتوقيفها بالمخرج الجنوبي لمدينة العبادلة ولاية بشار.

أين ضبط على متنها على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 85500 كبسولة من البريغابالين. والتي كانت مموهة بإحكام داخل العجلات الإحتياطية لذات الشاحنة .

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة .