بشار.. إحباط محاولة تهريب 204 كلغ من الكيف

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات والفرقة المتنقلة للجمارك ببشار، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق الوثيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات (الكيف المعالج).

وأوضح بيان للجمارك، أن هذه العملية النوعية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن ضبط 204 كلغ. من الكيف المعالج، مخبأة بإحكام داخل شاحنة ذات حاوية. كما تم توقيف شخصين وتقديمهما إلى الجهات القضائية المختصة.

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