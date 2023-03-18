بشار: إرتفاع منسوب واد ملياس بدائرة بني ونيف إثر التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية المسحوبة بتساقط الأمطار في إرتفاع منسوب واد ملياس بدائرة بني ونيف بلدية وولاية بشـار.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 21 و19د من إنقاذ شخص علقت سيارته من نوع إيبيرا عالقة في وسط الواد.

حيث تمكنت فرق الإنقـاذ والإسعاف بوحدة الحماية المدنية بني ونيف وبعد جهود مضنية من طرف أفراد التدخل للحماية المدنية رفقة المواطنين الحاضرين تمكنت المجوعة من إخراج السيارة من الواد.