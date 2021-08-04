“بشار: إستلام 20 ألف لتر من الأكسجين من مجمع الإسمنت “جيكا

إستلمت مديرية الصحة والسكان لولاية بشار، اليوم الأربعاء، 20 ألف لتر من الأكسجين كهبة تضامنية من مجمع الإسمنت الساورة جيكا GICA.

وأضافت مديرية الصحة للولاية، في بيان لها، أن الكمية تم توزيعها على مؤسسات ولايتي بشار وبني عباس التي بها مصالح كوفيد-19.

و كشفت المديرية عن تبرع أحد المحسنين بمبلغ مالي ثمن عشر مكثفات أكسجين سعة 5 لتر.

كما أكدت عن تواصلها مع مجمع صومام لإقتناء مولد الأكسجين، حيث تم إستلام صك المساعدة وتقديمه إلى الممون المتعاقد مع المجمع لاقتناء المولد بسعة 50 متر3/سا، إضافة الى المساعدة المقدمة من طرف مجلس أخلاقيات الطب المتمثلة في الوقاية النمطية.

هذا و شكر مدير الصحة لولاية بشار، أصحاب المبادرات والهبة التضامنية المقدمة لمرضى كوفيد 19.