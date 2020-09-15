بشار.. إصابة شخصين في حادث مرور

أخبار الجزائر
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بشار.. إصابة شخصين في حادث مرور
بقلم طمري أحمد

أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور سجل اثر إنقلاب سيارة ببشار.

أفادت صالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تدخل أفرادها في حادث مرور وقع في حدود الساعة 8 و18 دقيقة ببشار.

وحسب ذات المصالح فإن الحادث وقع اثر  إنقـلاب سيـارة سيـاحيـة مـن نـوع أكسنت، على بعد حوالي 20 كلم عن الـوحــدة الرئيسية ببشار بإتجــاه العبــادلـة.

وأضافت الحماية المدنية أن الحادث خلف ضياع كلي للسيـارة مع إصــابة شخصين من جنس ذكـر الأولى.

وتم نقل الضحيتين على جناح السرعة الى مستشفى ترابي بوجمعة بشــار.


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