بشار: إصابة 10 جزائريين و7 أجانب في انقلاب حافلة

أصيب 17 شخصا بينهم 10 جزائريين و7 أجانب في حادث انقلاب حافلة نتيجة إصطدامها بجرارة زراعية. خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.

‏وقد استجابت فرق الإنقاذ والإسعـاف بوحدة الحماية المدنيـة بشار مدعمة بمركز الدبدابة. لبلاغ عن حادث مرور وقع اليوم الاثنين على الساعة 07سـا و51د. إثر إنقلاب حافلة نتيجة اصطدامها بجرارة زراعية خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بالطريق المؤدي إلى محور دوران ط/الوزن الثقيل بلدية ‎بشـار.

ونتج عن هذا الحادث تعرض 17 ضحية لجروح وإصابات متفاوتة الخطورة من جنسيات مختلفة. منهم 07 أجانب و 10 جزائريين و08 من جنس أنثى و09 ذكور. قدمت لهم الإسعافات اللازمة ثم نقلوا إلى المستشفى.