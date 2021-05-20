بشار: إصابة 3 أشخاص في حـادث انقلاب سيـارة سياحية

تدخـلت الوحــدة الثانوية للحمـايـة المدنيـة كــرزاز، في بشار، من أجل حـادث انقلاب سيـارة سياحية من نوع ستبواي.

ووقع الحادث في الطريق الوطني رقم 06 يبعد حـوالي 15 كلم عن الوحـدة اتجاه أدرار-بشـار.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية بشار، فقد خلف الحادث إصابة ثلاث ضحايا.

وقد أصيب السائق البالغ من العمر 32 سنة بجروح في الرأس والضحية الثانية 30 سنة جرح في الكتف.

أما الثالث والبالغ 23 سنة، فلديه جرح في الذراع الأيمن والكتف.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية ثم نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى.