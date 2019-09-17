بشار: إعادة تهيئة الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر وفق مقاييس حديثة

قامت المديرية العملية لإتصالات الجزائر، ببشار، بإعادة تهيئة مجموعة من نقاط الحضور، والوكالات التجارية، وفق مقاييس تسويقية حديثة.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الإثنين، تمت إعادة تهيئة، كل من نقاط الحضور “بني ونيف ، عبادلة، تاغيت ونقطة الحضور بالقنادسة.

بالإضافة إلى التهيئة الداخلية للوكالتين التجاريتين حي الجيهاني و الزاوي دياب.

وساهمت هذه التعديلات، بشكل إيجابي، في تطوير نوعية الخدمات المقدمة، لإتصالات الجزائر، بالمنطقة.

وكذا إضفاء شفافية أكثر على ظروف استقبال الزبائن، والذين واستحسنوا هده التعديلات كثيرا.

ومن جهة أخرى، تم تنصيب عدد من المحطات الجديدة، عبر تراب الولاية، لتوفير التغطية بشبكة الجيل الرابع.

وتم تنصيب هدة المحطات، في مواقع مختلفة عانت في فترات سابقة من نقص التغطية في هذا المجال.

وشملت التغطية، حديثا، كل من المراكز التقنية بصفيصيفة ، ولاد حمزة ، بنت الشرك ، البياضة ، ومعهد التكوين مبخوتي.

كما تسعى دوما المديرية العملية إلى تنفيذ مختلف الأهداف المسطرة بغية الوصول إلى تقديم خدمات أرقى للزبون.