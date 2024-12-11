بشار.. إنقاذ عائلة من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ 5 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا من عائلة واحدة تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 25 مسكناً، بلدية يوعرفة، دائرة لحمر.

وتدخل أعوان الحماية لتقديم الإسعافات الأولية لأفراد العائلة، تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و47 سنة (فاقدي الوعي)، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.