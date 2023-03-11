بشار.. اصابة 9 أشخاص اثر  اصطدام بين سيارتين سياحيتين

أصيب 9 اشخاص بإصابات خطيرة ومتعددة، اليوم السبت، اثر حادث مرور تمثل في إصطدام عنيف وقع بين سيارتين سياحيتين.

وحسب بيان الحماية المدنية، ففي تمام الساعة 17سا و 38د من مساء هذا اليوم، تلقى مركز التنسيق العملي لقطاع الحماية المدنية بشار بلاغ مفاده وقوع حادث مرور، يتمثل في إصطدام عنيف وقع بين سيارتين سياحيتين.

وذلك بالطريق الولائي القديم والغير مصنف المؤدي لدائرة القنادسة، يبعد عن المركز حوالي 10كم ولاية بشار.

ومباشرة بعد تلقي النداء توجه فرق الإسعاف والإنقاذ لعين المكان حيث تم التعامل مع المصابين بإحترافية تامة وتم إخراجهم بصعوبة.

ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات خطيرة ومتعددة في الجسم تتراوح اعمارهم من 31 و 27 و 36 و 24 و 23سنة.

والذين توجد لديهم جروح بالرأس والفم والعين، مع اصابة على مستوى الرقبة والحوض والصدر، وكسور بالأرجل.

ليتم تقديم لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم اجلائهم من طرف مصالح الحماية المدنية. إلى مصلحة الاستعجالات.