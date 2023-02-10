بشار الأسد: شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا لإسعاد السوريين

قال الرئيس السوري بشار الأسد، أن الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال السابقة. كما أن العلاقة بين الجزائر وسوريا مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى منطقة بستان القصر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي. “نحن من الجيل الذي تربى في المدارس ونعلم أن الجزائر بلد المليون شهيد”. مشيرا إلى أن “الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال السابقة”.

أضاف بشار الأسد، أن العلاقة بين الجزائر وسوريا مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة التحريرية. بالإضافة كذلك إلى وقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية. وهي لم تتغير ومن الطبيعي ان تظهر العلاقة بشكلها الناصح والجميل خلال هذه الحرب.

وتابع بشار الأسد يقول:” لم نشعر بأن هناك أشخاص جاؤو من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا لإسعاد السوريين.. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره إتجاه كل مواطن جزائري بل هذا الجيل والاجيال السابقة واللاحقة”.

قام الرئيس السوري، بشار الأسد، بزيارة منطقة بستان القصر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

ويشرف فريق الحماية المدنية الجزائري المبعوث إلى سوريا، على عمليات الإنقاذ في هذه المنطقة.

أين التقى الرئيس السوري مع فريق الحماية المدنية، وكان له حديث معهم لإطلاعه على سير الأمور.

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