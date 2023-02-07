بشار الأسد للرئيس تبون.. “الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة”

شكر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على موقفه الأخوي النبيل المتضامن.

كما أعرب بشار الأسد خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس تبون، في ظل الظروف التي تمر بها سوريا جراء الزلزال العنيف، عن تقديره الكبير للتضامن”. “المتأصل في الشعب الجزائري”. تابعا “لاسيما وأن الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة”.

في حين، أكد بشار الأسد، بذات المناسبة، أن “سوريا تدرك في مثل هذه الظروف، مواقف وخصال الشعب الجزائري”. و”لن تتردد في طلب أي مساعدة من الشقيقة الجزائر”.

وخصصت الحكومة السورية، مبلغ 50 مليار ليرة سورية، من أجل إعادة إعمار سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى.

وناشد الهلال الأحمر السوري، اليوم الثلاثاء، من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وهذا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.