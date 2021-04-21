بشار الأسد يتقدم رسميًا بطلب ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية

أعلن رئيس المجلس السوري حمودة صباغ أن الرئيس الحالي بشار الأسد تقدم رسميا بطلب ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية.

وكان مجلس الشعب السوري أعلن أن 26 ماي المقبل موعد للانتخابات الرئاسية.

وتقدم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلان الدعوة إلى انتخاب الرئيس.

ويحتاج المرشح إلى تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا، على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب.

ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في سوريا عام 2014. وبحسب الدستور فإن مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.