بشار الأسد يزور منطقة تشرف فيها الحماية الجزائرية على عمليات الإنقاذ

قام الرئيس السوري، بشار الأسد، بزيارة منطقة بستان القصر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

ويشرف فريق الحماية المدنية الجزائري المبعوث إلى سوريا، على عمليات الإنقاذ في هذه المنطقة.

أين التقى الرئيس السوري مع فريق الحماية المدنية، وكان له حديث معهم لإطلاعه على سير الأمور.

هذا وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض. وانتشال جثة 84 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإنه ومنذ 6 فيفري إلى غاية اليوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحا تمكنت من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 51 متوفي في تركيا.

أما في سوريا فتمكنت ذات المصالح من إنقاذ شخص وانتشال 33 متوفي.