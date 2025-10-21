بشار.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 19 كغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية بشار، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مكونة من ثلاثة أشخاص، من بينهم إمرأتين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم ضبط وحجز كمية من المخدرات والمقدر وزنها الإجمالي ب 19 كلغ و 450 غرام من الكيف المعالج.

وتعود حيثيات القضية تعود للأسبوع الفارط من شهر أكتوبر، عن طريق إستغلال معلومة أمنية مؤكدة تفيد بتواجد كمية من المخدرات بأحد المساكن المتواجد بوسط مدينة بشار.

وبعد التنسيق المسبق مع نيابة الإختصاص، تم إستصدار إذن بتفتيش المسكين والذي كانت نتائجه إيجابية.

أين تم ضبط وحجز كمية من المخدرات داخل حقيبة سفر والمقدر وزنها الإجمالي ب 19 كلغ و 450 غرام من الكيف المعالج.

التحريات التي باشرها عناصر الفرقة مكنت من التعرف على هوية بقية أفراد الشبكة وتوقيفهم.

وتعلق الأمر بإمرأتين في العقد الخامس من عمرهما، وشريكهما يبلغ من العمر 38 سنة.

كما تم حجز مركبة سياحية يستعملها أفراد الشبكة في تنقلاتهم.

وتم إنجار إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم ، تم بموجبه تقديمهم أمام نيابة الإختصاص.