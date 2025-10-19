بشار: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمهلوسات وحجز 3 آلاف قرص

تمكن عناصر مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 01 أمن ولاية بشار، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مكونة من شخصين. على متن مركبة سياحية مع ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ 3000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، 300 ملغ.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومة من قبل عناصر الأمن حول عناصر الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة. كانت تخطط لترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بالوسط الحضري لمدينة بشار.

التحريات الدقيقة التي باشرها عناصر الأمن، مكّنت من تحديد تواجد المركبة التي ينقل على متنها عناصر الشبكة هذه السموم. أين تمكن عناصر الأمن من توقيفها، والتي كان على متنها شخصين مشتبه فيهما، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق بالصندوق الخلفي للمركبة، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. والمقدر عددها الإجمالي بـ3000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، 300 ملغ.

تم إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار. عن تهمة حيازة نقل وتهريب مؤثّرات عقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع.

