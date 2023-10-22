بشار: الإطاحة بشبكة دولية وحجز 58 كلغ من المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بشار تتمكن من الإطاحة بشبكة دولية منظمة تنشط في مجال نقل وإستراد المخدرات.

حيث مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 31 سنة. و حجز أزيد من 58 كلغ من الكيف المعالج، حجز مركبتين سياحيتين. بالإضافة كذلك إلى حجز 298 مليون سنتيم من العملة الوطنية من عائدات البيع.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة بشار.