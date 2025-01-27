بشار: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 9 كلغ من الكيف

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من توقيف سبعة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 28 و 45 سنة في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة في تهريب. حيازة ، نقل وترويج المخدرات فيما بقي ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في حالة فرار.

العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تلقتها عناصر الفرقة مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بإستلام شحنة من المخدرات بأحد أحياء مدينة بشار. قصد نقلها إلى إحدى الولايات الشمالية مشتبه فيهما بحيازة ونقل كمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة سياحية. عليه و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إعداد خطة أمنية محكمة وترصد تحركات المشتبه فيهم.

أين تم توقيف المركبة التي كانوا على متنها و إخضاعها للتفتيش، حيث تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم إمرأة مع ضبط كمية من المخدرات قدرت إجمالا بـ : 09 كلغ و 103 غرام من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة .

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