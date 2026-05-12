بشار.. الإطاحة بشبكة منظمة لتهريب المخدرات وحجز 10 كلغ كيف 

تمكنت عناصر أمن دائرة بني ونيف، بأمن ولاية بشار، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط بغرب الوطن في مجال تهريب المخدرات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، مكنت العملية من ضبط أزيد من 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج مصدره المغرب، وتوقيف 3 أفراد من عناصر الشبكة.

العملية نفذت عقب بلاغ من أحد المواطنين بوجود حركة مشبوهة لعدد من الأشخاص داخل مسكن في طور الإنجاز.

ومكنت العملية من توقيف أحد أفراد الشبكة على متن دراجة نارية، بعدما أبدى مقاومة عنيفة. وبعد إخضاعه للتفتيش، عثر بحوزته على حقيبة بداخلها كمية من المخدرات قدرت بـ 10 كيلوغرامات و170 غرامًا من الكيف المعالج.

مواصلة للتحقيق مع الشخص الذي تم توقيفه، تم التعرف على شريكيه في قضية الحال. ليتم توقيفهما على متن مركبة سياحية، يقومان باستغلالها في تسهيل تحركات شريكهما.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني ونيف ببشار.